КДК отменил желтую карточку Полозу в игре с «Арсеналом»

Игрок ростовчан на 41-й минуте получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала решение арбитра Владислава Безбородова в этом эпизоде ошибочными.

Таким образом Полоз сможет принять участие в домашней игре «Ростова» в 28-м туре против «Тамбова». Встреча состоится в воскресенье, 2 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.