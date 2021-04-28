КДК отменил желтую карточку Полозу в игре с «Арсеналом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2725.04.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 15021 зритель
|Валерий Карпин
|Дмитрий Парфенов
|30
|Сергей Песьяков
|50
|Егор Шамов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|4
|Роберт Бауэр
|34
|Алексей Козлов
|5
|Тарас Бурлак
50′
|55
|Максим Осипенко
|6
|Максим Беляев
|15
|Данил Глебов
|20
|Горан Чаушич
|19
|Хорен Байрамян
|70
|Георгий Костадинов
|20
|Али Соу
|8
|Гиа Григалава
39′78′
|71
|Николай Поярков
70′
|92
|Николай Рассказов
|13
|Владимир Обухов
89′
|7
|Александр Ломовицкий
63′
|11
|Понтус Альмквист
86′
|3
|Артем Сокол
|23
|Роман Тугарев
|28
|Владислав Пантелеев
74′
|21
|Георгий Махатадзе
70′
|21
|Игорь Коновалов
|26
|Александр Саплинов
|82
|Даниил Хлусевич
66′78′
|99
|Дмитрий Полоз
41′90′
|11
|Сергей Ткачев
|25
|Кирилл Фольмер
|10
|Эванс Кангва
63′
|13
|Кирилл Панченко
83′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)