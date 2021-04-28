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15:10 (мск), источник: Sport24

КДК отменил желтую карточку Полозу в игре с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение об отмене желтой карточки нападающему «Ростова» Дмитрию Полозу в матче 27-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

Игрок ростовчан на 41-й минуте получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала решение арбитра Владислава Безбородова в этом эпизоде ошибочными.

Таким образом Полоз сможет принять участие в домашней игре «Ростова» в 28-м туре против «Тамбова». Встреча состоится в воскресенье, 2 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

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Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
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