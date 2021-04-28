Агент форварда «Челси» Угбо подтвердил интерес со стороны ЦСКА
Оливер Уорд, представляющий интересы футболиста «Челси» Иге Угбо, прокомментировал слухи об интересе к 22-летнему форварду со стороны московского ЦСКА.
Оливер Уорд, представляющий интересы футболиста «Челси» Иге Угбо, прокомментировал слухи об интересе к 22-летнему форварду со стороны московского ЦСКА.
«ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут», — сказал Уорд в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
Ранее стало известно, что интерес к Угбо также проявляет «Ростов».
Угбо выступает за бельгийский клуб «Серкль Брюгге» на правах аренды и забил 16 голов в 33 матчах.