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18:00 (мск), источник: Sport24

Агент форварда «Челси» Угбо подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Оливер Уорд, представляющий интересы футболиста «Челси» Иге Угбо, прокомментировал слухи об интересе к 22-летнему форварду со стороны московского ЦСКА.

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«ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут», — сказал Уорд в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

Ранее стало известно, что интерес к Угбо также проявляет «Ростов».

Угбо выступает за бельгийский клуб «Серкль Брюгге» на правах аренды и забил 16 голов в 33 матчах.

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