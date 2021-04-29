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12:27 (мск), источник: Sport24

Гол Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в апреле

Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова признан лучшим по итогам апреля в РПЛ. Футболист поразил ворота «Зенита» (2:2) в 26-м туре Премьер-лиги.

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Источник: Sport24

За классный удар Алексея проголосовали эксперты российской Премьер-лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова.

На награду помимо Ионова и Жемалетдинова претендовали Хвича Кварацхелия («Рубин»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Дарко Йевтич («Рубин»), Рафал Августиняк («Урал») и Горан Чаушич («Арсенал»).

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