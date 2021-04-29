Гол Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в РПЛ в апреле
Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова признан лучшим по итогам апреля в РПЛ. Футболист поразил ворота «Зенита» (2:2) в 26-м туре
Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова признан лучшим по итогам апреля в РПЛ. Футболист поразил ворота «Зенита» (2:2) в 26-м туре
За классный удар Алексея проголосовали эксперты российской
На награду помимо Ионова и Жемалетдинова претендовали Хвича Кварацхелия («Рубин»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Дарко Йевтич («Рубин»), Рафал Августиняк («Урал») и Горан Чаушич («Арсенал»).