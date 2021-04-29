«Арена-Химки» дала согласие на проведение матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо»
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подмосковный стадион «Арена-Химки» дал согласие на проведение матча 29-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подмосковный стадион «Арена-Химки» дал согласие на проведение матча 29-го тура Тинькофф — Российской
«Запрос от “Локомотива” на проведение игры поступил, — сообщили в
КДК наказал «Локомотив» одним домашним матчем на нейтральном поле
«Локомотив» с 52 очками после 27 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 2 мая на выезде сыграет с лидером чемпионата петербургским «Зенитом».