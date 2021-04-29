«Арена-Химки» дала согласие на проведение матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) 16 апреля вынес решение о проведении матча «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле в другом городе.

«Запрос от “Локомотива” на проведение игры поступил, — сообщили в пресс-службе. — От стадиона “Арена-Химки” положительный ответ о готовности проведения также был отправлен. В данное время уточняются последние нюансы для подписания договора».

КДК наказал «Локомотив» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со «Спартаком».