Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
28.04
Чертаново
Оренбург
23
Футбол. Зарубежный
28.04
Атлетик
Вальядолид
22
Футбол. Еврокубки
28.04
ПСЖ
Манчестер Сити
12
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
12:31 (мск), источник: ТАСС

«Арена-Химки» дала согласие на проведение матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подмосковный стадион «Арена-Химки» дал согласие на проведение матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо» 8 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) 16 апреля вынес решение о проведении матча «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле в другом городе.

«Запрос от “Локомотива” на проведение игры поступил, — сообщили в пресс-службе. — От стадиона “Арена-Химки” положительный ответ о готовности проведения также был отправлен. В данное время уточняются последние нюансы для подписания договора».

КДК наказал «Локомотив» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со «Спартаком».

«Локомотив» с 52 очками после 27 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 2 мая на выезде сыграет с лидером чемпионата петербургским «Зенитом».

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
На пятый год Гвардиола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень
Серхио Рамос готов пойти на понижение зарплаты в «Реале»
Белорусский боец MMA возмутил болельщиков нокаутом после гонга
Лучший тренер. Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца
СМИ: «Спартак» может летом подписать футболиста «Бенфики»
Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» выиграть в матче НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь