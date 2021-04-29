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12:33 (мск), источник: Sport24

Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком в РПЛ по итогам апреля. Об этом сообщается на странице лиги в твиттере.

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Источник: Sport24

В апреле польский футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. За него единогласно проголосовали болельщики, эксперты российской Премьер-лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На награду также претендовали Федор Смолов из «Локомотива» (3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи), Андрей Мостовой из «Зенита» (4 матча, 3 гола), Юрий Дюпин из «Рубина» (4 матча, 3 сухих матча) и Константин Тюкавин из «Динамо» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи).

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