«Локомотив» и «Динамо» сыграют на «Арене Химки»
По итогам матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе.
По итогам матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе.
В связи с этим встреча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая на «Арене Химки», сообщает
Напомним, что в рамках матча со «Спартаком» начальник «Локомотива» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату, что является нарушением регламента.