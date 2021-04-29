Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
28.04
Чертаново
Оренбург
23
Футбол. Зарубежный
28.04
Атлетик
Вальядолид
22
Футбол. Еврокубки
28.04
ПСЖ
Манчестер Сити
12
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
14:06 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» и «Динамо» сыграют на «Арене Химки»

По итогам матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе.

Наверх
Источник: Sport24

В связи с этим встреча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая на «Арене Химки», сообщает пресс-служба лиги. Начало матча — в 16:30.

Напомним, что в рамках матча со «Спартаком» начальник «Локомотива» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату, что является нарушением регламента.

 «Откуда столько денег? Папик?» Русская гимнастка ответила на провокационный вопрос на отдыхе на Мальдивах
Девушка из тиндера развела на деньги одного из лучших киберфутболистов России
«Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
На пятый год Гвардиола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень
СМИ: Месси готов сократить зарплату на 50%
Белорусский боец MMA возмутил болельщиков нокаутом после гонга
Стали известны соперники россиян на ЧЕ по баскетболу
СМИ: «Спартак» может летом подписать футболиста «Бенфики»
Пять хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь