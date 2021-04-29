«Локомотив» и «Динамо» сыграют на «Арене Химки»

В связи с этим встреча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая на «Арене Химки», сообщает пресс-служба лиги. Начало матча — в 16:30.

Напомним, что в рамках матча со «Спартаком» начальник «Локомотива» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату, что является нарушением регламента.