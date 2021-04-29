Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления.
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления.
«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранён от судейства без права восстановления. Моё предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершённые арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской
Последним матчем Вилкова в Российской