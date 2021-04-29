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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранён от судейства без права восстановления. Моё предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершённые арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер-Лиги. Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», — передаёт слова Хачатурянца служба коммуникаций РФС.

Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры судью раскритиковали за ряд спорных решений. В частности, многие посчитали ошибкой назначение пенальти в пользу железнодорожников и удаление в составе гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
4:1
Первый тайм: 2:1
Ростов
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