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16:04 (мск), источник: Sport24

«Если у кого-то есть желание, предлагаю начать судить самим». Дюков — о высказываниях Слуцкого про судейство

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитров, подчеркнув, что тренер перегибает палку.

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Источник: Sport24

«При всем уважении к Леониду Викторовичу Слуцкому, он перегибает палку в высказывании в отношении судей. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор — конечно просто принимать решение. Есть у кого-то есть желание, предлагаю начать судить самим. Там очень много нюансов. Даже если взять недавнее удаление Ахметова. Это решение поддержали только Кашшаи и Эллерей. Я бы призывал футбольных функционеров и тренеров оказывать поддержку судьям. Я бы призывал тренеров больше говорить о футболе. А то, зачастую они не могут объяснить, что происходит на поле и в какой футбол играет их команда. А как комментировать судейство — они первые», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.

Ранее Леонид Слуцкий положительно отреагировал на решение пожизненно отстранить арбитра Михаила Вилкова.

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