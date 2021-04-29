«Если у кого-то есть желание, предлагаю начать судить самим». Дюков — о высказываниях Слуцкого про судейство

«При всем уважении к Леониду Викторовичу Слуцкому, он перегибает палку в высказывании в отношении судей. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор — конечно просто принимать решение. Есть у кого-то есть желание, предлагаю начать судить самим. Там очень много нюансов. Даже если взять недавнее удаление Ахметова. Это решение поддержали только Кашшаи и Эллерей. Я бы призывал футбольных функционеров и тренеров оказывать поддержку судьям. Я бы призывал тренеров больше говорить о футболе. А то, зачастую они не могут объяснить, что происходит на поле и в какой футбол играет их команда. А как комментировать судейство — они первые», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.