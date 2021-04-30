Экс-игрока ФК «Ростов» обвинили в подделке документов

Как сообщает African Sports Today, Демократическая Республика Конго обвинила футболиста в том, что он подделал документы, занизив себе возраст на пять лет. Согласно общедоступной информации, он родился в 1990 году, но власти страны утверждают, что на самом деле ему на пять лет больше. Кроме того, игрок мог поменять своё имя.