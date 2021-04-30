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12:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-игрока ФК «Ростов» обвинили в подделке документов

Бывший полузащитник ФК «Ростов» Гуэлор Канга Каку, играющий сейчас за «Црвену Звезду», оказался в центре скандала.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает African Sports Today, Демократическая Республика Конго обвинила футболиста в том, что он подделал документы, занизив себе возраст на пять лет. Согласно общедоступной информации, он родился в 1990 году, но власти страны утверждают, что на самом деле ему на пять лет больше. Кроме того, игрок мог поменять своё имя.

Если эти данные подтвердятся, то сборной Габона, за которую выступает Гуэлор Канга Каку, будет грозить исключение из Кубка африканских наций — 2021.

За «жёлто-синих» игрок выступал с 2013 по 2016 годы.

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