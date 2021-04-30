Орлов ответил на вопрос о том, использует ли «Зенит» административный ресурс

«Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнения. Это использовалось раньше, и сейчас используется, и, наверное, и дальше всё будет. Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова — вот ЦСКА вступился. А “Динамо” не хватило административного ресурса. Защитник Филин обнял и держал футболиста “Динамо” 10 секунд. Какие действия? Судьи всё видели, и ВАР видели, и мы видели, а свистка не было. Почему? Но динамовцы как-то не получили взамен ничего, а ЦСКА (отменил) карточку», — сказал Орлов в прямом эфире ГСО Live на своем YouTube-канале.