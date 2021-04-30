Орлов ответил на вопрос о том, использует ли «Зенит» административный ресурс
Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, что «Зенит» использует административный ресурс в Тинькофф РПЛ.
Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, что «Зенит» использует административный ресурс в Тинькофф РПЛ.
Вопрос звучал так: «Геннадий Сергеевич, как вы относитесь к вбросам московских журналистов и любителей “Спартака”, что “Зенит” выигрывает матчи только благодаря административному ресурсу?».
«Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнения. Это использовалось раньше, и сейчас используется, и, наверное, и дальше всё будет. Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова — вот ЦСКА вступился. А “Динамо” не хватило административного ресурса. Защитник Филин обнял и держал футболиста “Динамо” 10 секунд. Какие действия? Судьи всё видели, и ВАР видели, и мы видели, а свистка не было. Почему? Но динамовцы
«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ. В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами страны.