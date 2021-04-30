Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
29.04
Барселона
Гранада
12
Футбол. Еврокубки
29.04
Вильярреал
Арсенал
21
Футбол. Еврокубки
29.04
Манчестер Юнайтед
Рома
62
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов ответил на вопрос о том, использует ли «Зенит» административный ресурс

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, что «Зенит» использует административный ресурс в Тинькофф РПЛ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Вопрос звучал так: «Геннадий Сергеевич, как вы относитесь к вбросам московских журналистов и любителей “Спартака”, что “Зенит” выигрывает матчи только благодаря административному ресурсу?».

«Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнения. Это использовалось раньше, и сейчас используется, и, наверное, и дальше всё будет. Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова — вот ЦСКА вступился. А “Динамо” не хватило административного ресурса. Защитник Филин обнял и держал футболиста “Динамо” 10 секунд. Какие действия? Судьи всё видели, и ВАР видели, и мы видели, а свистка не было. Почему? Но динамовцы как-то не получили взамен ничего, а ЦСКА (отменил) карточку», — сказал Орлов в прямом эфире ГСО Live на своем YouTube-канале.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ. В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Российская красавица из ММА — после откровенной публикации: «Слишком много тут стало фотографий в одежде»
«Секрет Тутберидзе не в препаратах. Там столько кругов ада проходят ребята, сколько другим и не снилось!» Экс-ученица тренера перешла в сборную Боснии
Мичков сотворил два шедевра и прибил Германию покером на ЮЧМ
Клубы Овечкина и Малкина вышли в плей-офф НХЛ
ЦСКА снова потеряет очки: Топ-5 ставок выходных
Кавани и «МЮ» растерзали «Рому», Эмери обыграл «Арсенал»
Варламов, Василевский и Свечников отличились в играх НХЛ (видео)
Объявлено имя нового главного тренера хоккейного «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь