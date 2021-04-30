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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»

Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин объявил об уходе из клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам 41-летнего руководителя, его ждут новые вызовы.

«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив», — написал Булыкин в Instagram. — За три года получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учебой в УЕФА на лучших курсах UEFAMIP, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России.

Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив». Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались еще хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется.

А сейчас хотелось бы сказать Спасибо: Семину Ю. П., Геркусу И. Л., Штоффельсхаузу Е., Мещерякову А. А., Кикнадзе В. А., Леонченко В. В., Плутнику А. А. и пожелать удачи и успехов родному клубу.

«Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы.

Напомним, Булыкин был назначен советником президента «Локомотива» в июне 2017 года. Он занимался вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба.

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