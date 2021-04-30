Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»
Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин объявил об уходе из клуба.
Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин объявил об уходе из клуба.
По словам 41-летнего руководителя, его ждут новые вызовы.
«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив», — написал Булыкин в Instagram. — За три года получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учебой в УЕФА на лучших курсах UEFAMIP, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России.
Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив». Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались еще хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется.
А сейчас хотелось бы сказать Спасибо: Семину Ю. П., Геркусу И. Л., Штоффельсхаузу Е., Мещерякову А. А., Кикнадзе В. А., Леонченко В. В., Плутнику А. А. и пожелать удачи и успехов родному клубу.
«Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы.
Напомним, Булыкин был назначен советником президента «Локомотива» в июне 2017 года. Он занимался вопросами стратегии и развития