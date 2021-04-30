Бывший главный тренер «Уфы» Рахимов прокомментировал уход из клуба

Рахимов объявил, что подаст в отставку с поста главного тренера «Уфы», после поражения от «Динамо» 3 апреля. В 2021 году «Уфа» под руководством Рахимова потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью в РПЛ. 9 апреля главным тренером команды был назначен Алексей Стукалов.

«Едва игра закончилась, сели в тренерской с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и его замом Ринатом Шайбековым, обсудили ситуацию, — сказал Рахимов. — Я сказал: “В сложившихся обстоятельствах отставка — единственный выход, только так можно встряхнуть команду, футболистам надо сбросить психологическое напряжение, раскрепоститься. При новом тренере обнулятся ошибки, которых стало слишком много, Эмоциональный фон будет другим”. Все это повысит шансы клуба в борьбе за выживание».

Команда Уфа

«Уфа» с 20 очками после 27 игр занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Эта позиция позволяет команде сыграть в стыковых матчах за место в высшем дивизионе чемпионата России с командой, занявшей третье место по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги. Отставание от идущего 13-м «Арсенала» составляет три очка. В следующем туре 1 мая уфимский клуб на выезде сыграет с ЦСКА.