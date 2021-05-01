Гинер и Федун высказали претензии Прядкину на заседании исполкома РФС
В четверг, 29 апреля, в формате видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание исполкома РФС. На нем было решено перенести утверждение структуры календаря российской
В четверг, 29 апреля, в формате видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание исполкома РФС. На нем было решено перенести утверждение структуры календаря российской
По информации «РБ Спорт», на заседании исполкома претензии главе РПЛ Сергею Прядкину были высказаны со стороны представителей «Спартака» и ЦСКА — Леонида Федуна и Евгения Гинера в частности.
«Во-первых, согласно проекту структуры финал Кубка России и финал Лиги чемпионов (а он в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге) запланированы на один день — 28 мая.
Поэтому вполне вероятно, что следующий сезон в России может начаться аж в августе, а возобновится чемпионат после зимней паузы в начале февраля. И финал Кубка России, конечно, разведут с питерским финалом Лиги чемпионов, — пишет источник.