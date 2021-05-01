Гинер и Федун высказали претензии Прядкину на заседании исполкома РФС

По информации «РБ Спорт», на заседании исполкома претензии главе РПЛ Сергею Прядкину были высказаны со стороны представителей «Спартака» и ЦСКА — Леонида Федуна и Евгения Гинера в частности.

«Во-первых, согласно проекту структуры финал Кубка России и финал Лиги чемпионов (а он в 2022 году состоится в Санкт-Петербурге) запланированы на один день — 28 мая.

Во-вторых, есть вопросы по датам начала чемпионата и дате его рестарта — Евгений Гинер по ходу исполкома, как говорят, призвал прекратить считать Россию северной страной и привел в пример северные районы Германии, где играют посреди зимы.

Поэтому вполне вероятно, что следующий сезон в России может начаться аж в августе, а возобновится чемпионат после зимней паузы в начале февраля. И финал Кубка России, конечно, разведут с питерским финалом Лиги чемпионов, — пишет источник.