«Рубин» — «Динамо»: Макаров вернулся в состав казанцев, Захарян остался в запасе

У казанцев с первых минут появится полузащитник Денис Макаров, который пропустил встречу прошлого тура с «Краснодаром» (0:1) из-за дисквалификации. У «Динамо» в запасе остался полузащитник Арсен Захарян, который попадал в старт в последних 8 матчах бело-голубых в чемпионате России.