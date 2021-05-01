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13:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» — «Ахмат»: Садулаев выйдет в стартовом составе грозненцев во втором матче подряд

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ахмата» на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В составе грозненцев во втором туре подряд выйдет нападающий Лечи Садулаев. 21-летний футболист забил свой первый гол за «Ахмат» в игре прошлого тура против «Урала» (1:1).

Матч «Ротор» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.

Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершков, Песегов, Серченков, Муллин.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, А. Кадыров, Исмаэл, Харин, Янку, Х. Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

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