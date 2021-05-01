ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 16.30 (мск).
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Карпов — Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке — Рондон.
Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр — Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк — Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 20 баллов и 14-я строчка.