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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 16.30 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Васин, Дивеев, Карпов — Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке — Рондон.

Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр — Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк — Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.

ЦСКА с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 20 баллов и 14-я строчка.

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