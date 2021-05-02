«Меня выставили негодяйкой. Просто ужас!» Бывшая жена Нобоа — о травле после развода с футболистом
Ольга Нобоа Романова, бывшая жена полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, запустила свой
Ольга Нобоа Романова, бывшая жена полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, запустила свой
Некоторые СМИ подавали информацию о расставании так, будто Ольга решила развестись с Кристианом сразу после того, как он получил серьезную травму. На самом деле к тому моменту они уже не были парой, но сохранили хорошие отношения. Как рассказала сама Ольга, причины расставания они договорились сохранить в тайне от всех.
«Наши отношения, которые мы выстраивали на протяжении восьми лет, все равно замарали. Взяли и очернили всю историю. Естественно, мне было обидно.
Он получил травму, которая требовала оперативного вмешательства. Ему надо было лететь из
Он нуждался во мне и моей поддержке — не как в партнере, а как в друге. В прессе все это
Это просто ужас! Люди просто некомпетентны! Они перечеркнули все прекрасное, что было в наших отношениях. На самом деле мы достойно вышли из ситуации и смогли все сохранить в позитивном ключе ради наших детей. Но в прессе преподносили все так, будто я негодяйка.
Он заступился за меня, так как началась травля со стороны общественности. На тот момент мне было страшно за себя, за наших детей. Он поступил очень достойно, обратившись к публике, чтобы меня перестали оскорблять, чтобы мне не угрожали», — рассказала Ольга.