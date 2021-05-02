«Меня выставили негодяйкой. Просто ужас!» Бывшая жена Нобоа — о травле после развода с футболистом

«Наши отношения, которые мы выстраивали на протяжении восьми лет, все равно замарали. Взяли и очернили всю историю. Естественно, мне было обидно.



Он получил травму, которая требовала оперативного вмешательства. Ему надо было лететь из Санкт-Петербурга за границу. В такой ситуации он оказался впервые, был в подавленном моральном состоянии. Это было серьезное потрясение для его карьеры. В этом состоянии он позвонил мне и попросил быть рядом с ним в этот тяжелый период, хотя к тому моменту мы уже расстались.



Он нуждался во мне и моей поддержке — не как в партнере, а как в друге. В прессе все это почему-то преподнесли в некрасивом ключе. К тому моменту мы уже расстались, но никому об этом не говорили. А в прессе меня упрекнули в том, что я его бросила сразу после травмы.



Это просто ужас! Люди просто некомпетентны! Они перечеркнули все прекрасное, что было в наших отношениях. На самом деле мы достойно вышли из ситуации и смогли все сохранить в позитивном ключе ради наших детей. Но в прессе преподносили все так, будто я негодяйка.



Он заступился за меня, так как началась травля со стороны общественности. На тот момент мне было страшно за себя, за наших детей. Он поступил очень достойно, обратившись к публике, чтобы меня перестали оскорблять, чтобы мне не угрожали», — рассказала Ольга.