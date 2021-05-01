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16:29 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» победил «Ахмат» и прервал серию из шести поражений в чемпионате России

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. «Ротор» со счетом 1:0 обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Волгограда прервала серию из шести поражений подряд и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 23-й минуте встречи забил Алексей Щеткин, отличившийся в РПЛ впервые. Зимой форвард перешел в «Ротор» из «Астаны».

«Ротор» не мог победить на протяжении семи туров подряд (одна ничья и шесть поражений). Клуб прервал безголевую серию, которая составляла 671 минуту. В предыдущий раз команда из Волгограда поразила ворота соперника 26 февраля в игре 20-го тура с «Тамбовом» (3:1).

«Ротор» одержал первую победу под руководством Юрия Батуренко, который на месте главного тренера сменил Александра Хацкевича, покинувшего команду 20 марта.

Формально главным тренером команды является Хасанби Биджиев, посколько у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в этой должности в клубах премьер-лиги.

«Ротор» набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. Команда из Волгограда опережает занимающую 15-е место «Уфу» на одно очко. Уфимцы проведут свой матч 28-го тура в субботу на выезде с ЦСКА, начало — 16:30 мск. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Ротор» 7 мая на выезде сыграет с «Сочи», а «Ахмат» в тот же день примет «Тамбов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ротор
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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