«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Счет открыл Джордже Деспотович (15-я минута), в результате ошибки защитника сборной России и «Динамо» Романа Нойштедтера отличился полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом (80). Для 29-летнего Деспотовича этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне. На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение защитнику «Рубина» Илье Самошникову. В марте футболист был впервые вызван в сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).

«Рубин» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. «Динамо», потерпевшее второе поражение подряд, с 46 очками после 28 игр располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Рубин» 8 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с московским «Локомотивом».