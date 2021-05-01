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16:19 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене» в Казани.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет открыл Джордже Деспотович (15-я минута), в результате ошибки защитника сборной России и «Динамо» Романа Нойштедтера отличился полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом (80). Для 29-летнего Деспотовича этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне. На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение защитнику «Рубина» Илье Самошникову. В марте футболист был впервые вызван в сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).

«Рубин» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. «Динамо», потерпевшее второе поражение подряд, с 46 очками после 28 игр располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Рубин» 8 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с московским «Локомотивом».

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на стадионе «Арена-Химки» из-за решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о проведении матча на нейтральном стадионе в другом городе, так как начальник «Локомотива» Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со «Спартаком».

Рубин
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо
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