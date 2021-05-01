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17:15 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Ари и Камболов покинут «Краснодар» по окончании сезона

ТАСС, 1 мая. Нападающий «Краснодара» Ари и защитник Руслан Камболов покинут клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

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В субботу в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) примет «Сочи». Встреча начнется в 19:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе “Краснодара”, — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари», — говорится в заявлении.

Команда
Краснодар

О переходе Берга в шведский «Гётеборг» было объявлено ранее. Контракты Ари и Камболова действуют до 30 июня.

35-летний Ари в нынешнем сезоне провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил два мяча. В 2018 году он получил российское гражданство и провел две встречи за национальную сборную. С 2010 по 2013 год Ари выступал за «Спартак», а с 2016 по 2018 год играл в аренде в «Локомотиве», с которым стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

Камболову 31 год. Он выступает за «Краснодар» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Камболов принял участие в шести играх.

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