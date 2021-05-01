Хотел отдать пас назад, но не попал по мячу. Нойштедтер привёз гол в ворота «Динамо»
А ведь соперник к тому моменту играл в меньшинстве.
А ведь соперник к тому моменту играл в меньшинстве.
В 28-м туре Российской
Во втором тайме у «Динамо» были моменты, но благодаря слаженным действиям защитников «Рубина» ворота казанцев остались в неприкосновенности. Шансы динамовцев на ничью растворились на 80-й минуте матча. Хван Ин Бём подкараулил Нойштедтера, который неудачно головой скинул мяч Шунину. Корейский полузащитник вовремя выскочил
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«С Нойштедтером недавно говорил, он скоро будет тренироваться с командой, чтобы быть в форме. Они постоянно тренируются. Мы хотим их поддержать, плюс новые имена в один раз сложно собирать. Поэтому остановились на тех, кого мы хорошо знаем. Думаю, в течение двух недель все определятся с клубами и будут нам помогать. Но они и сейчас готовы сделать», — прокомментировал вызов Нойштедтера и Кузяева главный тренер. Стоит отметить, что перед мартовским вызовом в сборную защитник сыграл лишь в двух матчах из пяти, но всё равно был приглашён, правда, на поле ни в одной из игр не появился.
«Гол? Я сказал Шиманьски подавать на дальнюю штангу, но он ответил, что сил нет. Я всё равно решил туда побежать. В карьере много таких голов забивал, когда шёл на дальнюю штангу, а
Павел Прохоров