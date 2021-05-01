«Ротор» показал фото победной раздевалки с двумя футболистами сборной Казахстана
Щеткин забил первый гол «Ротора» в чемпионате России с 26 февраля.
Щеткин забил первый гол «Ротора» в чемпионате России с 26 февраля.
Волгоградский «Ротор» показал фото победной раздевалки с двумя футболистами сборной Казахстана Алексеем Щеткиным и Дмитрием Шомко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ротора» обыграли дома грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0 и прервали серию из шести «сухих» поражений подряд. Единственный мяч забил на 23-й минуте Алексей Щеткин, и этот гол стал для «Ротора» первым в чемпионате страны с 26 февраля, когда волгоградцы обыграли в гостях «Тамбов» (3:1).
«Ротор» набрал 21 очко и вышел из «зоны вылета», поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ.
Видео первого гола Алексея Щеткина в российской