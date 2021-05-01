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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Ротор» показал фото победной раздевалки с двумя футболистами сборной Казахстана

Щеткин забил первый гол «Ротора» в чемпионате России с 26 февраля.

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Волгоградский «Ротор» показал фото победной раздевалки с двумя футболистами сборной Казахстана Алексеем Щеткиным и Дмитрием Шомко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Футболисты «Ротора» обыграли дома грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0 и прервали серию из шести «сухих» поражений подряд. Единственный мяч забил на 23-й минуте Алексей Щеткин, и этот гол стал для «Ротора» первым в чемпионате страны с 26 февраля, когда волгоградцы обыграли в гостях «Тамбов» (3:1).

«Ротор» набрал 21 очко и вышел из «зоны вылета», поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ.

Видео первого гола Алексея Щеткина в российской премьер-лиге.

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