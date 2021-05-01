«Ротор» показал фото победной раздевалки с двумя футболистами сборной Казахстана

Футболисты «Ротора» обыграли дома грозненский «Ахмат» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 1:0 и прервали серию из шести «сухих» поражений подряд. Единственный мяч забил на 23-й минуте Алексей Щеткин, и этот гол стал для «Ротора» первым в чемпионате страны с 26 февраля, когда волгоградцы обыграли в гостях «Тамбов» (3:1).