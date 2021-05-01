Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уэска
Реал Сосьедад
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Интер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Лидс
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Специя
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Ахмат
10
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» упустила победу в матче 28-го тура чемпионата России

Сегодня, 1 мая, состоялся матч ЦСКА — «Уфа».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк вывел свою команду вперёд, поразив ворота Игоря Акинфеева с угла штрафной. Спустя 5 минут нападающий хозяев Фёдор Чалов сравнял счёт в матче, реализовав выход один на один.

Финальный свисток рефери зафиксировал ничейный результат 1:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Уфа» в 28 матчах набрала 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Читайте также
ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
У Тутберидзе - шесть претенденток на ОИ. ЧР можно не проводить
Победа «Зенита» над «Баварией», которую считают купленной
Не попал по мячу. Нойштедтер привез гол в ворота «Динамо»: видео
Хабиб потренировался с бывшим чемпионом UFC и обесценил его пояс
Красавицы, вдохновившие «Авангард» на Кубок Гагарина (фото)
Самый ценный игрок плей-офф КХЛ вызван в сборную России
«Реал» — «Осасуна» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь