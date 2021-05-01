Олич: Травма Влашича может носить серьезный характер

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:1. Влашич из-за травмы не смог выйти на второй тайм.

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная», — сказал Олич.