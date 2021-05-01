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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА без Зайнутдинова не может выиграть четвертый матч подряд

На этот раз ничья с аутсайдером.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У «Уфы» отличился Филип Мрзляк (66-я минута), а ЦСКА помог уйти от поражения Федор Чалов (71).

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не вошел в заявку из-за травмы. Из-за этого казахстанец уже пропустил семь матчей ЦСКА — в последних четырех играх московская команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью во всех турнирах.

ЦСКА с 47 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. «Уфа» с 21 баллом располагается на 15-й строчке. В следующем туре ЦСКА 8 мая примет «Краснодар», а «Уфа» в тот же день дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

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