ЦСКА без Зайнутдинова не может выиграть четвертый матч подряд
На этот раз ничья с аутсайдером.
На этот раз ничья с аутсайдером.
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У «Уфы» отличился Филип Мрзляк (66-я минута), а ЦСКА помог уйти от поражения Федор Чалов (71).
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ЦСКА с 47 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. «Уфа» с 21 баллом располагается на 15-й строчке. В следующем туре ЦСКА 8 мая примет «Краснодар», а «Уфа» в тот же день дома сыграет с