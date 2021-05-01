ЦСКА без Зайнутдинова не может выиграть четвертый матч подряд

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У «Уфы» отличился Филип Мрзляк (66-я минута), а ЦСКА помог уйти от поражения Федор Чалов (71).

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не вошел в заявку из-за травмы. Из-за этого казахстанец уже пропустил семь матчей ЦСКА — в последних четырех играх московская команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью во всех турнирах.