Газизов назвал себя одним из сильнейших функционеров в премьер-лиге

«Много сливов в интернете насчет зарплат. Это один из вариантов моей работы, я понимаю, что мне кто-то мешает. Я, наверное, многим не нравлюсь своей работой, пусть учатся у меня. Я думаю, что я один из лучших», — сказал Газизов.