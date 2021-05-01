Газизов назвал себя одним из сильнейших функционеров в премьер-лиге
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов назвал себя одним из сильнейших функционеров в
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов назвал себя одним из сильнейших функционеров в
«Много сливов в интернете насчет зарплат. Это один из вариантов моей работы, я понимаю, что мне
Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего перешел на аналогичную должность в «Уфе», где ранее работал с 2012 по 2020 год.