ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) подвел итоги встречи и высказался о работе арбитров.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) подвел итоги встречи и высказался о работе арбитров.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) подвел итоги встречи и высказался о работе арбитров.
«Могли рассчитывать на победу сегодня. Не реализовали свои моменты.
Но нам надо самим реализовывать свои моменты. Сегодня проблема в основном только в этом", — сказал Бабаев.
На 86-й минуте матча арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади «Уфы».
ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 очко.
(Севастиан Терлецкий).