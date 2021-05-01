Форвард сборной Казахстана признан лучшим игроком матча после первого гола в РПЛ
Его команда одержала долгожданную победу.
Его команда одержала долгожданную победу.
Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин признан лучшим игроком матча «Ротор» — «Ахмат» в 28-м туре российской
Щеткин стал автором единственного мяча в матче и принес «Ротору» победу со счетом 1:0. Причем этот гол стал для «Ротора» первым в чемпионате страны с 26 февраля, когда волгоградцы обыграли в гостях «Тамбов» (3:1). А сам Щеткин забил не только первый гол за «Ростов», но и первый в РПЛ.
Футболист сборной Казахстана получил за этот матч оценку 7.7. Из всех игроков этого матча такой же оценки удостоился грузинский защитник «Ротора» Соломон Кверквелия, но Щеткин стал главной звездой встречи.
Напомним, «Ротор» набрал 21 очко и вышел из «зоны вылета», поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ.