Форвард сборной Казахстана признан лучшим игроком матча после первого гола в РПЛ

Щеткин стал автором единственного мяча в матче и принес «Ротору» победу со счетом 1:0. Причем этот гол стал для «Ротора» первым в чемпионате страны с 26 февраля, когда волгоградцы обыграли в гостях «Тамбов» (3:1). А сам Щеткин забил не только первый гол за «Ростов», но и первый в РПЛ.