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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«У них что, совести совсем нет?!» Новый судейский скандал в РПЛ

Арбитры снова не заметили очевидный пенальти, а VAR решил остаться в стороне?

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Источник: РИА "Новости"

Чем ближе завершение сезона в РПЛ — тем больше скандалов с участием судей. За три тура до конца сезона до сих пор непонятно, кто из клубов РПЛ попадёт в еврокубки, а кто покинет РПЛ. И роль судей в каждой игре возрастает в разы. Сегодня скандалом завершился матч в Волгограде между «Ротором», который отчаянно пытается спастись от вылета в ФНЛ, и грозненским «Ахматом».

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Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, а на 85-й минуте защитник «Ротора» Кверквелия сбил нападающего грознецев Харина в своей штрафной площади. Эпизод показался руководству «Ахмата» настолько возмутительным, что гендиректор клуба выступил с жёсткой критикой в адрес арбитров:

«Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках? — задаётся вопросом Ахмед Айдамиров. — Их молчание повлияло на результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов». ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите? Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернёт нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка? Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять.

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На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой судейского комитета РФС и его председателя в решениях, направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Важно, чтобы сами арбитры услышали посыл своего руководства. Пока эта линия не прослеживается", — заявил гендиректор «Ахмата» «Чемпионату».

За экспертизой по моменту «Чемпионат» обратился к арбитру Игорю Федотову, продолжающему развивать свой канал в YouTube. И Федотов прошёлся по судье Васильеву, работающему на этой игре, ещё жёстче:

«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота “Ротора”. Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок “Ротора” не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под конец сезона всё больше и больше, но это и неудивительно — решается, кто вылетит, а кто попадёт в Европу».

«Ротор» благодаря этой победе обошёл «Уфу» и переместился на 14-е место (оно позволяет избежать прямого вылета в ФНЛ) в таблице.

Впрочем, в последних турах волгоградский клуб ждут два выездных матча с «Сочи» и «Рубином», которые ведут борьбу за еврокубки. «Уфа», в свою очередь, проведёт два домашних матчах — с «Зенитом» и «Арсеналом».

Максим Пахомов

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Ротор
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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