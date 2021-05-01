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21:12 (мск), источник: ТАСС

Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили «Сочи» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. «Сочи» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 — с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У «Краснодара» гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского «Рубина», который опережает «Сочи» по дополнительным показателям (количество побед). «Краснодар» с 38 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Сочи» 7 мая примет «Ротор», «Краснодар» днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.

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Краснодар
1:3
Первый тайм: 0:1
Сочи
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