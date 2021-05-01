Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили «Сочи» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. «Сочи» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. «Сочи» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 — с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У «Краснодара» гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.
Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.
«Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского «Рубина», который опережает «Сочи» по дополнительным показателям (количество побед). «Краснодар» с 38 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Сочи» 7 мая примет «Ротор», «Краснодар» днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.