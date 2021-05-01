Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили «Сочи» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 — с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У «Краснодара» гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba1a544d247a0c2223fb" data-vnd="ba1a544d247a0c2223fb" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba1a544d247a0c2223fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского «Рубина», который опережает «Сочи» по дополнительным показателям (количество побед). «Краснодар» с 38 очками занимает десятое место.