«Мое главное развлечение в России — есть борщ». Африканец из «Химок», который вас удивит
Мохамед Конате целый час отвечал на вопросы Алексея Ковалева на уверенном русском языке.
Мохамед Конате целый час отвечал на вопросы Алексея Ковалева на уверенном русском языке.
Мохамед Конате целый час отвечал на вопросы Алексея Ковалева на уверенном русском языке.
В этом интервью:
— Вы родились в Кот-д’Ивуаре, но также имеете гражданство
— Мои папа, дядя и ряд других родственников — уроженцы
— Расскажите о семье.
— У моего папы две жены. Мама родила восьмерых детей — пятерых мальчиков и трех девочек. Еще троих детей родила вторая жена отца, итого у меня 11 братьев и сестер. Самые молодые сейчас живут в Кот-д’Ивуаре, а те, кто постарше, — в Европе, некоторые даже отправились учиться в Швейцарию.
— Спортом родня увлекается?
— Папа раньше занимался каратэ, я даже видел его фото в кимоно. Позднее он стал футбольным вратарем, что было достаточно забавно.
— Почему?
— Он был немного толстым и
— Сами горели желанием носить униформу?
— Нет! Ответил, что эта затея мне не нравится. Я и в
Вся семья интересуется моими успехами. Звонят за день до игры, поддерживают, говорят: «Ты — лучший, давай, все будет хорошо». Общаемся и после матчей. Родные всегда со мной, даже те, кто сейчас живет в Африке, смотрят трансляции игр «Химок». С просмотром помогает мой младший брат, он очень хорошо разбирается в компьютерах и прочей технике.
Никто из членов моей семьи еще не был в России, но, думаю, они еще приедут. У меня скоро истекает контракт, если удастся его переподписать, это будет хорошим поводом меня навестить.
— Как начали заниматься футболом?
— Воспитывался в одной из академий, которых в Кот-д’Ивуаре очень много. Поначалу мы играли без бутс, причем не на поле, а на простой земле.
Вообще у меня на родине очень много талантливой молодежи, но ей не хватает поддержки. Стараюсь помогать чем могу — отправляю мячи, форму, и в будущем продолжу этим заниматься.
— Читал, что Седрик Гогуа ваш брат. Это правда?
— Нет, он просто друг, но мы очень близки, прямо как братья. Плюс у нас один агент — Дмитрий Селюк.
— Как стали сотрудничать с Селюком?
— Когда выступал еще за местный «Денгеле», в котором у Дмитрия есть
— Нигериец Бенито, также клиент Селюка, рассказывал, что он лично Дмитрия никогда не видел. А вы?
— Да, я тоже никогда не видел Селюка вживую, мы только общались по телефону. Год назад хотели встретиться, но помешала пандемия. Но ничего, я не переживаю, скоро увидимся.
— Яя Туре называет Селюка папушкой, а Дмитрий его — своим африканским сыночком. Какие у вас отношения?
— Я тоже воспринимаю Селюка как папу. Он делает все, чтобы мне было комфортно: поддерживает в трудные моменты, звонит перед играми, говорит: «Давай, завтра надо забивать». После матчей подсказывает, что можно улучшить. Он всегда рядом, мы реально каждый день с ним на связи. Как агент он очень хорош, но это уже не просто работа, а
— Вам 18 лет, и ваш первый выезд за пределы родины — в Молдавию. Какими были впечатления?
— Прилетел, сел в такси, доехал до города. На тот момент не понимал
Показал этому парню доллары, указал на шампунь, он вроде все понял. Ответил, что мне нужно сначала поменять валюту, и объяснил, как дойти до ближайшего обменника. Но перед тем как меня отпустить, он попросил о совместном фото. Потом смотрел на этот снимок и был так счастлив! А затем начал звонить друзьям,
— Позднее, когда я ходил по улицам, на меня все смотрели и повторяли: «О-о-о, черный!» Даже малыши говорили это слово мамам. А я думал: «Блин, что же это значит? “Здравствуйте” или, может, “с добрым утром”?».
Когда познакомился с партнерами по команде, спросил у одного из ивуарийских игроков: «Bro, what is “черный”?» Он отвечает: «Да это black». Думаю: «Ага, ну ладно, понятно». Позвонил домой и говорю: «Ребят, это просто сумасшествие, они тут никогда африканцев не видели».
Я был в шоке и задавался вопросом: «Так будет в каждой стране, где я буду играть?» Но дальше все было спокойно — отыграл три месяца в Молдавии и отправился в Екатеринбург.
— Чисамба Лунгу, когда впервые увидел снег, побежал за фотоаппаратом. А вы?
—
Мне повезло, что в «Урале» были Чисамба Лунгу и
— Трудно было?
— Лунгу меня стимулировал. Клал на стол 5 тысяч рублей, показывал буквы на кириллице и заявлял: «Сможешь прочитать — деньги твои». Я долго смотрел на символы и говорил: «Блин, я не могу».
Потом начал учить язык сам по интернету, а также при помощи приложений. Если честно, алфавит до сих пор не знаю, но многие слова заучил, могу общаться.
В один день Лунгу указал в аэропорту на надпись: «Если прочитаешь ее, дам 10 тысяч». А я взял и прочитал! Он как закричит: «Е-мое! Как ты это сделал?» — «Учу русский!» — отвечаю. Теперь даже читаю на нем, могу пробежаться по новостям.
— В жизни часто используете?
— Конечно, я же познакомился с русской девушкой!
— Как это вышло?
— После матча «Химок» она лайкнула мое фото в инстаграме, взаимно подписались друг на друга и стали общаться.
— А дальше?
— Первое свидание у нас длилось 5 минут. Я был дома и написал ей: «Давай увидимся». Она ответила: «Давай, но я работаю, так что времени почти нет».
Она приехала на такси, мы сказали друг другу «привет», посмеялись, но вскоре уже стали прощаться.
Второй раз встретились после моей игры, сходили поесть и поняли, что, между нами
Моя девушка постоянно спрашивает, как я выучил так много русских слов. Я отвечаю, что мне повезло иметь рядом столько учителей. В «Химках» это Кухарчук. С ним каждый день
— Как у вас с матерным русским?
— На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что слово на букву «б» это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово.
Честно, это было первое русское слово, которое я выучил. Сейчас знаю 10−15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60−70% речи футболистов — исключительно мат. Но это можно понять — все злятся и нервничают.
— Кто в «Урале»
— Роман Павлюченко. Помню, проснулся, пришел на базу, смотрю на этого парня и думаю: «Черт, откуда я его знаю?» Подхожу к Бугуи и спрашиваю: «Кто это?» Он говорит: «Да это Павлюченко, помнишь, в “Тоттенхэме” играл?» Я даже не сразу поверил.
На той тренировке наблюдал только за Романом. Ему летели неудобные подачи, а он все забивал. Я повторял про себя: «Какой игрок! Какой игрок!».
Роман — очень крутой, работать с ним и учиться у него было настоящим удовольствием. А еще он был так добр к новичкам! На поле всегда подбадривал: «Давай, ты можешь лучше». Когда тебе такое говорит сам Павлюченко, то начинаешь верить в себя.
— Запомнили, как мотивировал Григорий Иванов?
—
У меня день рождения 12 декабря, и
— Удивлялись, когда видели Иванова на скамейке запасных вместе с командой?
— Для меня это было шоком. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?» А они: «Это нормально, он на каждой игре так».
Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его. (Смеется.).
— Как вам уральские холода?
— Вышел
— Знаете, что после вашего представления в качестве игрока «Урала» спортивный директор «Динамо» Роман Орещук пошутил про ваш возраст и был вскоре уволен?
— Нет, не знал об этом, честно. Но тот снимок — просто катастрофа. Его сделали со страницы одного из моих паспортов. Причем на тот паспорт я фотографировался, когда болел и выглядел очень плохо.
Но в «Урале» меня ни о чем не спросили — просто пересняли фото из моих документов. Смотрел на этот фотошоп и думал: «Разве это я?» Сказал об этом Селюку, но он ответил: «Да расслабься, это просто фото». Потом в «Химках» мне этот снимок показывал Саша Филин, но я его попросил: «Пожалуйста, убери это от меня».
— Какие воспоминания остались о «Кайрате»?
— Я играл за их
— В Белоруссии вас называли человеком, который в одиночку тащит «Гомель». Почему решили оттуда уехать в Армению?
— Гомель — прикольное место. Там классные фанаты — они всегда нас поддерживали, даже если мы проигрывали.
В целом, мы хорошо играли, но часто пропускали на последних минутах,
Я знал, что буду прогрессировать с Талалевым, потому что пересекался с ним в «Тамбове». Потренировался тогда у Андрея Викторовича всего две недели, но потом так хорошо себя чувствовал, что думал: «Да я могу в “Ливерпуле” играть!».
— Чем Талалаев крут как человек?
— Если ему
— Например?
— Когда он еще был тренером «Химок», помню, у нас было предыгровое занятие и мы играли без мячей, но при этом имитировали действия с мячами. В один момент стали тренировать стандарты —
При этом мне кажется, что Талалаев уже дорос до уровня
— Вы дважды забили за «Пюник» в Лиге Европы. Была возможность после этого уехать в европейский клуб?
— После игры с «Маккаби» из
— А вы что?
— Ответил, что работаю с Селюком, поэтому все вопросы к нему. Знаю, что Дмитрию потом каждый день
— Квинси Промес из «Спартака» говорил, что его главное развлечение в России — это баня. А ваше?
— Мое главное развлечение в России — есть борщ. Я так его люблю! Самый вкусный попробовал в одном из ресторанов в центре Москвы.
Моя девушка очень хорошо готовит борщ, поэтому я себе в нем не отказываю.
— Про баню в «Химках» часто слышите разговоры?
— Да. (Смеется.).
— Глушаков говорил, что они с Мирзовым проставлялись в бане, когда пришли в команду. Вы при этом присутствовали?
— Нет. Но когда в «Химках» говорят про баню, все сразу смотрят на Глушакова. Он обычно приглашает ребят после тренировки: «Если хочешь, пошли попаримся». Меня тоже звал, но я был в тот день занят. Если позовет еще раз — конечно, пойду. Я бывал в русской бане, и мне понравилось, особенно когда веничком пройдутся — и ты сразу бежишь на снег.
— Если бы вы организовывали вечеринку для всей команды, какой бы она была?
— Кулинарной! Позвал бы всех в гости и накормил бы африканской едой. Съездил бы специально для этого домой, закупил наших продуктов, приготовил и хотел бы, чтобы все ребята попробовали. Мне иногда говорят, что африканская еда невкусная, но я отвечаю: «Приходи ко мне домой и попробуешь».
— Как совмещаете футбол с Рамаданом?
— Я понимаю это так: если знаешь, что пост будет мешать твоей работе, то лучше и не начинать. Если не мешает — пожалуйста, решение за тобой.
Я всегда прислушиваюсь к организму: например, пью воду, если день очень тяжелый. Всегда знаю, что потом, когда буду в отпуске, смогу нормально выдержать пост. Но намазы, конечно, в Рамадан не пропускаю.
— Юрий Семин говорит про Игоря Черевченко: «Он тренер номер один на сегодняшний день. Чудо
— Сегодняшние успехи «Химок» — во многом его заслуга. До него мы не были командой, не были так едины, а сейчас мы — как семья. Он сказал, когда пришел: «Вижу, что в футбол играть вы умеете. Для того чтобы пришли результаты, нужно поменять всего пару вещей». Его тренировки не такие длинные, но очень интенсивные. А когда занятия короткие, у тебя всегда остается желание и запал на матчи. Ты всегда хочешь показать, что можешь сделать
Вспомните декабрьскую встречу с «Локо»: когда они забили второй, все думали, что мы проиграем. Но в один момент мы поняли, что соперник не сильнее и что мы можем их додавить, — поэтому и выиграли. С пониманием того, что мы можем многое, нам помог именно Игорь Геннадьевич. Могу сказать, что кайфую сейчас от игры «Химок».
— У вас летом заканчивается контракт. Хотели бы остаться?
— Посмотрим. Знаю, что Дмитрий [Селюк] общается с клубом по поводу продления. Думаю, что стороны придут к пониманию. По окончании сезона все станет ясно.
Алексей Ковалев