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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» играет намного лучше «Локомотива». Победная серия вводит в заблуждение

Сорвут ли москвичи чемпионский праздник в Петербурге?

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Локомотив» — главный матч второй части сезона РПЛ. Команда Сергея Семака в случае победы возьмёт чемпионство третий год подряд. Команда Марко Николича, если выиграет, вернёт интригу в «золотой гонке»: сократит отставание от лидера до трёх очков и получит преимущество по личным встречам.

Весной у многих складывается впечатление, что именно железнодорожники показывают лучший футбол в РПЛ. Победная серия «Локомотива» — завораживающее зрелище. Выиграв 11 матчей подряд (восемь в РПЛ и три в Кубке России) с общим счётом 31:5, Николич повторил клубный рекорд, установленный 16 лет назад Юрием Сёминым.

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Однако эта серия, как красивая обёртка, вводит в заблуждение потребителя. Качество «продукта» не совсем чемпионское. По крайней мере «Зенит» по всем ключевым показателям превосходит «Локомотив» даже в 2021-м.

Давайте взглянем на статистику от InStat. Посчитаем все 11 матчей «Локомотива» в этом году и все девять матчей «Зенита» (один кубковый плюс восемь в чемпионате). Вот какие цифры получаются в среднем за игру:

Показатель«Локо»Соперник «Локо»«Зенит»Соперник «Зенита»
Голевые моменты74,8103,3
Ожидаемые очки1,680,852,30,32
Технико-тактические действия878764925739
Удачные ТТД (в процентах)79%75%81%76%
Владение мячом56%41%58%37%
Количество передач527421589400
Точность передач (в процентах)84%79%85%81%
Удары по воротам1312189
Удары в створ5,54,38,03,4
Переходы на чужую половину
54
69
74
50
Входы на чужую треть поля
36
44
55
29
Входы в чужую штрафную16
16
27
10
Выигранные единоборства49%51%53%47%
Подборы мяча68757668

Рассматривая эти цифры, нужно учитывать, что «Локомотиву» значительно улучшили статистику два матча с несоответствующим уровню РПЛ «Тамбовом», выигранные крупно — 3:0 и 5:2. Например, в первой встрече в феврале (кубковой), когда тамбовчане только-только собрались в новом виде и ещё не были похожи на команду, железнодорожники, по версии InStat, создали 13 моментов. Во второй (неделю назад в чемпионате) москвичи создали 14 моментов. Без этой пары игр средний показатель созданных «Локомотивом» голевых моментов упал бы с 7,0 до 5,5. То есть в остальных матчах 2021 года команда Николича имела почти в два раза меньше шансов забить, чем «Зенит». Соответственно снизились бы и другие статистические данные.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 28, 2.05.2021, 19:00

Зенит-Локомотив-

По качеству игры железнодорожники заметно уступают санкт-петербуржцам. Но то ли по причине дикого везения, то ли из-за максимально эффективного использования сербским тренером сильных сторон своих футболистов (скорее всего, всё вместе) «Локомотив» побеждал и в тех случаях, когда оппонент был как минимум не хуже. Даже такие ключевые, по мнению многих тренеров, показатели, как выигранные единоборства и подборы мяча, в истории с красно-зелёными не срабатывают. Команда Николича проигрывает соперникам и там, и там, тем не менее это не отразилось на результатах. Очевидное — невероятное!

Футбол «Локомотива» по-прежнему невозможно назвать атакующим. Игра железнодорожников какая угодно — эффективная, организованная, тактически сложная, быстрая, агрессивная… Но никак не атакующая. Даже в этом году команда Николича по статистике меньше противника переходила на чужую половину и треть поля. Без учёта матчей с «Тамбовом» получалось бы, что в чужой штрафной «Локомотив» тоже появлялся реже. Наверное, поэтому и в словах Семака, когда его спросили о победной серии красно-зелёных, не чувствовалось восхищения игрой конкурента.

Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то, прежде всего, это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества — контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали.
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

Вообще в нынешнем сезоне чемпион уже несколько раз доказывал своё превосходство над конкурентами. «Зенит» дважды переиграл ЦСКА, «глубоким нокаутом» уложил «Спартак» в Санкт-Петербурге. Вот и против Николича у Семака положительный баланс: победа в Суперкубке и ничья в первом круге в Москве. Но сегодняшний «Локо» серба как будто совсем другой. Посмотрим, врут ли цифры.

Анатолий Романов

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