«Зенит» играет намного лучше «Локомотива». Победная серия вводит в заблуждение
Сорвут ли москвичи чемпионский праздник в Петербурге?
Сорвут ли москвичи чемпионский праздник в Петербурге?
«Зенит» — «Локомотив» — главный матч второй части сезона РПЛ. Команда Сергея Семака в случае победы возьмёт чемпионство третий год подряд. Команда Марко Николича, если выиграет, вернёт интригу в «золотой гонке»: сократит отставание от лидера до трёх очков и получит преимущество по личным встречам.
Весной у многих складывается впечатление, что именно железнодорожники показывают лучший футбол в РПЛ. Победная серия «Локомотива» — завораживающее зрелище. Выиграв 11 матчей подряд (восемь в РПЛ и три в Кубке России) с общим счётом 31:5, Николич повторил клубный рекорд, установленный 16 лет назад Юрием Сёминым.
Однако эта серия, как красивая обёртка, вводит в заблуждение потребителя. Качество «продукта» не совсем чемпионское. По крайней мере «Зенит» по всем ключевым показателям превосходит «Локомотив» даже в 2021-м.
Давайте взглянем на статистику от InStat. Посчитаем все 11 матчей «Локомотива» в этом году и все девять матчей «Зенита» (один кубковый плюс восемь в чемпионате). Вот какие цифры получаются в среднем за игру:
|Показатель
|«Локо»
|Соперник «Локо»
|«Зенит»
|Соперник «Зенита»
|Голевые моменты
|7
|4,8
|10
|3,3
|Ожидаемые очки
|1,68
|0,85
|2,3
|0,32
|Технико-тактические действия
|878
|764
|925
|739
|Удачные ТТД (в процентах)
|79%
|75%
|81%
|76%
|Владение мячом
|56%
|41%
|58%
|37%
|Количество передач
|527
|421
|589
|400
|Точность передач (в процентах)
|84%
|79%
|85%
|81%
|Удары по воротам
|13
|12
|18
|9
|Удары в створ
|5,5
|4,3
|8,0
|3,4
|Переходы на чужую половину
|54
|69
|74
|50
|Входы на чужую треть поля
|36
|44
|55
|29
|Входы в чужую штрафную
|16
|16
|27
|10
|Выигранные единоборства
|49%
|51%
|53%
|47%
|Подборы мяча
|68
|75
|76
|68
Рассматривая эти цифры, нужно учитывать, что «Локомотиву» значительно улучшили статистику два матча с несоответствующим уровню РПЛ «Тамбовом», выигранные крупно — 3:0 и 5:2. Например, в первой встрече в феврале (кубковой), когда тамбовчане
По качеству игры железнодорожники заметно уступают
Футбол «Локомотива»
Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то, прежде всего, это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества — контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали.
Вообще в нынешнем сезоне чемпион уже несколько раз доказывал своё превосходство над конкурентами. «Зенит» дважды переиграл ЦСКА, «глубоким нокаутом» уложил «Спартак» в
Анатолий Романов