Умер спортивный комментатор Леонид Генусов
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Спортивный комментатор Леонид Генусов скончался в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщил телекомментатор Геннадий Орлов.
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Спортивный комментатор Леонид Генусов скончался в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщил телекомментатор Геннадий Орлов.
«Леонид Генусов — это парень, который был близок к “Зениту”, к футболу, [работал]
«Когда будет прощание? Пока не знаю, он только ночью умер. Даже не знаю, какая официальная версия, может, тромб, потому что внезапно все произошло», — добавил комментатор.
Орлов рассказал, что у него были всегда хорошие отношения с Генусовым. «Он был очень доброжелательный, у меня с ним были всегда хорошие отношения, такие творческие, партнерские. Я вообще его первый раз увидел в 1985 году перед матчем “Зенит” — “Куусюси” [в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов], матч был второй, дома выиграли, а там проиграли, увидел его, он приехал, болел, так с ним и познакомился, — добавил Орлов. — Поэтому я всегда видел его, он сам играл в футбол, даже в последнее время он очень активный образ жизни вел, таким и запомнился: веселый, неунывающий, уверенный в себе, в общем в футболе разбирался».
Генусов работал с 1999 года в