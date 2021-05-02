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15:15 (мск), источник: ТАСС

Умер спортивный комментатор Леонид Генусов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Спортивный комментатор Леонид Генусов скончался в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщил телекомментатор Геннадий Орлов.

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«Леонид Генусов — это парень, который был близок к “Зениту”, к футболу, [работал] пресс-атташе. Замечательно работал, передачи вел на телевидении на ленинградских каналах. Очень жаль, ему всего 62 года, очень рано ушел», — сообщил Орлов.

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«Когда будет прощание? Пока не знаю, он только ночью умер. Даже не знаю, какая официальная версия, может, тромб, потому что внезапно все произошло», — добавил комментатор.

Орлов рассказал, что у него были всегда хорошие отношения с Генусовым. «Он был очень доброжелательный, у меня с ним были всегда хорошие отношения, такие творческие, партнерские. Я вообще его первый раз увидел в 1985 году перед матчем “Зенит” — “Куусюси” [в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов], матч был второй, дома выиграли, а там проиграли, увидел его, он приехал, болел, так с ним и познакомился, — добавил Орлов. — Поэтому я всегда видел его, он сам играл в футбол, даже в последнее время он очень активный образ жизни вел, таким и запомнился: веселый, неунывающий, уверенный в себе, в общем в футболе разбирался».

Генусов работал с 1999 года в пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит», с 2002 по 2006 год был начальником международного отдела клуба. Также он был автором ряда спортивных программ на петербургском телевидении.

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