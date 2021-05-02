Умер спортивный комментатор Леонид Генусов

Орлов рассказал, что у него были всегда хорошие отношения с Генусовым. «Он был очень доброжелательный, у меня с ним были всегда хорошие отношения, такие творческие, партнерские. Я вообще его первый раз увидел в 1985 году перед матчем “Зенит” — “Куусюси” [в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов], матч был второй, дома выиграли, а там проиграли, увидел его, он приехал, болел, так с ним и познакомился, — добавил Орлов. — Поэтому я всегда видел его, он сам играл в футбол, даже в последнее время он очень активный образ жизни вел, таким и запомнился: веселый, неунывающий, уверенный в себе, в общем в футболе разбирался».