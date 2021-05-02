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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Крылья Советов» досрочно вышли в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» досрочно вышли в сезон-2021/2022 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» выиграли у «Акрона» (2:1) в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги. Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе выход в РПЛ, оторвавшись от занимающего третье место «Нижнего Новгорода» на 11 очков. Команда продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

«Крылья Советов» вылетели из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. Наивысшим достижением команды является третье место в чемпионате России в 2004 году.

Последние места в РПЛ занимают «Уфа» и «Тамбов». Уфимцы набрали 21 очко после 28 матчей, а тамбовчане — 13 очков после 27 встреч.

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Акрон
1:2
Первый тайм: 0:0
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