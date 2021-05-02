«Крылья Советов» досрочно вышли в РПЛ

«Крылья Советов» выиграли у «Акрона» (2:1) в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги. Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе выход в РПЛ, оторвавшись от занимающего третье место «Нижнего Новгорода» на 11 очков. Команда продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

«Крылья Советов» вылетели из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. Наивысшим достижением команды является третье место в чемпионате России в 2004 году.