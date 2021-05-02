«Химки» одержали победу в матче с «Уралом», с 15-й минуты играя в меньшинстве
Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Химки» — «Урал».
Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Химки» — «Урал».
Встреча 28-го тура Российской
На 10-й минуте форвард хозяев Мохамед Конате забил единственный гол в матче, поразив ворота ударом в упор. На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалёв после просмотра эпизода с помощью системы VAR принял решение удалить полузащитника «Химок» Александра Трошечкина. «Урал» владел преимуществом во втором тайме, но воплотить его в гол команда не смогла.
Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу подмосковной команды 1:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
«Химки» в 28 матчах набрали 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской