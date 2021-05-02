«Химки» одержали победу в матче с «Уралом», с 15-й минуты играя в меньшинстве

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.



На 10-й минуте форвард хозяев Мохамед Конате забил единственный гол в матче, поразив ворота ударом в упор. На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалёв после просмотра эпизода с помощью системы VAR принял решение удалить полузащитника «Химок» Александра Трошечкина. «Урал» владел преимуществом во втором тайме, но воплотить его в гол команда не смогла.