Терюшков: Глушаков не сыграет со «Спартаком» в следующем туре РПЛ
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков с большой долей вероятности не сыграет в оставшихся двух матчах Тинькофф — Российской
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков с большой долей вероятности не сыграет в оставшихся двух матчах Тинькофф — Российской
Глушаков получил травму колена 10 апреля в матче с «Тамбовом».
«Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со “Спартаком”, осуществить его мечту — забить “Спартаку”», — сказал Терюшков.
В воскресенье «Химки» в 28-м туре выиграли у «Урала» со счетом 1:0. В оставшихся двух турах команда сыграет со «Спартаком» на выезде 10 мая и дома с «Сочи» 16 мая.