Терюшков: Глушаков не сыграет со «Спартаком» в следующем туре РПЛ

«Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со “Спартаком”, осуществить его мечту — забить “Спартаку”», — сказал Терюшков.