Стал известен состав «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

Встреча команд состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 19:00.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, в активе занимающего вторую строчку «Локомотива» 52 балла. «Сине-бело-голубые» в случае победы в этом матче досрочно станут чемпионами страны.