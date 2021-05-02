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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты Франсуа Камано и Федор Смолов вошли в стартовый состав московского «Локомотива» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 19:00.

Полностью стартовый состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Пабло, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, Гжегож Крыховяк, Смолов и Камано.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, в активе занимающего вторую строчку «Локомотива» 52 балла. «Сине-бело-голубые» в случае победы в этом матче досрочно станут чемпионами страны.

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