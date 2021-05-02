«Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел из РПЛ

Воскресная встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Дмитрий Полоз (70-я минута) и Кенто Хашимото (78).

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«Тамбов», в активе которого 13 очков и всего три победы в 28 турах, занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше. «Ростов» с 43 баллами располагается на девятой строчке.

Участие «Тамбова» в розыгрыше РПЛ после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. В феврале Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Тамбов», испытывающий финансовые трудности, продолжит выступление в РПЛ и Кубке России. Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и реструктуризировал задолженность.

В конце марта гендиректор клуба Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что представители СК РФ изъяли документы из офиса футбольного клуба в связи с уголовным делом, которое было возбуждено из-за невыплат зарплат игрокам. Старший помощник руководителя СУСК по Тамбовской области Елена Кярсна заявила РИА Новости, что финансовые документы, изъятые из офиса «Тамбова», нужны для бухгалтерской экспертизы при расследовании дела о невыплате зарплат на сумму порядка 150 миллионов рублей.

В середине апреля арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве ассоциации «Футбольный клуб “Тамбов”» по ее собственному заявлению и назначил процедуру наблюдения.