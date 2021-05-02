«Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел из РПЛ
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Тамбов» проиграл «Ростову» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу и лишился шансов на сохранение прописки в Российской
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Тамбов» проиграл «Ростову» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу и лишился шансов на сохранение прописки в Российской
Воскресная встреча в
«Тамбов», в активе которого 13 очков и всего три победы в 28 турах, занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше. «Ростов» с 43 баллами располагается на девятой строчке.
Участие «Тамбова» в розыгрыше РПЛ после зимней паузы было под вопросом
В конце марта гендиректор клуба Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что представители СК РФ изъяли документы из офиса футбольного клуба в связи с уголовным делом, которое было возбуждено
В конце апреля президент РФС Александр Дюков сообщил, что руководителям, которые доводят свои клубы до банкротства, будет грозить пожизненное отстранение от футбольной деятельности.