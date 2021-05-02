Футбольный клуб «Тамбов» в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах

В феврале начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал «Спорт-Экспрессу», что в Тамбове будет создан новый клуб, который будет выступать в первенстве Олимп — ПФЛ. В воскресенье «Тамбов» со счетом 0:2 проиграл «Ростову» в гостевом матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова» Павел Худяков

Худяков поблагодарил команду за игру в непростой ситуации: «Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, — все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают. Опять проиграли — не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо».

На вопрос ТАСС о возможном переходе Худякова в «Кубань» он ответил: «Осталось два тура, потом подведем итоги. Предложение есть, скорее всего, я уйду».

Команда Тамбов

Проблемы «Тамбова»

«Тамбов» из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля — за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился — ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств «Тамбову», которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.