«Зенит» третий раз подряд стал чемпионом России по футболу

В матче 28-го тура Тинькофф — Российской
В турнирной таблице «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для преследователей. У идущего вторым «Локомотива» 52 очка, у московского «Спартака», занимающего третье место, — 50 и один матч в запасе.
«Зенит» стал чемпионом России третий раз подряд. Всего на счету клуба из
«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству титулов чемпиона России, обойдя московский ЦСКА (6 чемпионств). Чаще чемпионат России выигрывал только «Спартак» (10). Также «Зенит» стал первым клубом после «Спартака», который выиграл чемпионат России три раза подряд,
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в третий раз привел команду к чемпионству. По количеству чемпионских титулов в качестве тренера 45-летний специалист сравнялся с Юрием Семиным, который трижды выигрывал чемпионат России с «Локомотивом», и Леонидом Слуцким, выигравшим три титула с ЦСКА. Чаще чемпионами России становились Олег Романцев (8) и Валерий Газзаев (4).
Среди игроков «Зенита» самым титулованным является Юрий Жирков, который стал пятикратным чемпионом России (дважды — с ЦСКА, трижды — с «Зенитом»). Лидером среди игроков по количеству титулов является бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко, на его счету девять побед в чемпионате. Пять игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России — защитники Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, полузащитники Вендел и Андрей Мостовой.
В следующем туре «Зенит» 8 мая в гостях сыграет с «Уфой», «Локомотив» в тот же день примет московское «Динамо».