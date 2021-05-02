«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?

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Федун болел за питерцев

Три года назад «Локомотив» стал чемпионом, обыграв в 29-м туре «Зенит» — 1:0. Питерцы в том сезоне с мощным составом и Роберто Манчини заняли лишь пятое место. Кто тогда мог подумать, что к лету 2021-го мы будем говорить о команде-династии в городе на Неве? Втором клубе в российской истории после «Спартака», который взял три титула подряд.

Разговоры про админресурс — в пользу бедных. Есть разве хоть у кого-то сомнения, что «Зенит» оказался в этом сезоне сильнее всех? Конечно, нет. Это в прошлом июле Леонид Федун говорил: «Я предлагаю организовать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы станем чемпионами». А тогдашний гендиректор москвичей Шамиль Газизов бросал перчатку питерцам.

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Неделю назад риторика владельца «Спартака» была уже совсем другой: «Буду болеть за “Зенит” в матче с “Локо”. Пусть Питер становится чемпионом — мы не заслужили титул, как и все остальные».

Это действительно так. И это доказали в том числе и очные встречи с претендентами. Шесть очков взяты у ЦСКА. По четыре — у «Локомотива» и «Спартака». Без шансов, без вопросов.

Красно-белым, скажем, на самом деле нечем крыть после декабрьского унижения в Питере. Определение громкое, но иначе и не назовешь то, с каким преимуществом «Зенит» превзошел «Спартак» — москвичи со своей половины выйти не могли.

Для признания общественности, думаю, команде Сергей Семака было очень важно сделать последний шаг именно против ближайшего преследователя. Весеннего возмутителя спокойствия, одержавшего 11 побед подряд. И сине-бело-голубые добились своего.

Падение уровня РПЛ

Так силен «Зенит» или так слабы конкуренты? Двух мнений быть не может — российский чемпионат ослаб, а уровень сопротивления упал. Это понятно по звучности имен: «Зениту» не противостоят «Анжи» с Это’О и Диарра, ЦСКА с Вагнером и Думбьей, «Динамо» с Вальбуэна и Кураньи или «Спартак» с Фернанду и Луизом Адриану. А выступления наших клубов в еврокубках подтверждают — РПЛ сделала большой шаг назад.

Но ценность золотых медалей в глазах болельщиков сине-бело-голубых это никак не уменьшает. В конце концов, и питерцы теперь без Халка, Витселя и Денисова. А спартаковские фанаты вряд ли слабее радовались золотым медалям в 90-х из-за того, что соперники находились в упадке.

Первое место самоценно. Оно доказывает, что ты лучший в стране здесь и сейчас.

При этом понятно, что амбиции руководителей клуба простираются за пределы РПЛ. И это ложка дегтя в чемпионской бочке меда. Выступления в ЛЧ сидят занозой. И, наверное, даже не столько результаты, сколько уровень футбола. Даже дома «Зенит» не смог навязывать свою волю «Брюгге». Это болезненно бьет по самолюбию и неминуемо порождает разговоры о работе Сергея Семака.

Ведь после празднований возникнет вопрос: что дальше? На мой взгляд, Семак явно не исчерпал еще своего кредита доверия. Три золота подряд — слишком серьезный результат даже при нынешнем уровне конкуренции, чтобы от него просто так отмахнуться.

Будущее Семака

У российского специалиста есть явные козыри. Он настолько порядочная личность, что пользуется уважением у всех. Даже строгие армейские фанаты скандировали: «Эй, Семак, давай забей», когда Сергей уже играл против их команды. И приняли в том числе переход к принципиальному сопернику — «Зениту». Порой человеческое отношение выше клубных пристрастий.

Так же Сергея Богдановича уважают и футболисты, что позволило из разношерстной компании сколотить единый коллектив. У питерских игроков высокие амбиции, но наружу скандалы не выплескиваются. Даже с непростым Дзюбой хотя порой и искрит (Артем делает намеки, что тактика в ЛЧ могла быть более смелой, а физически в сборной он чувствует себя лучше, да и капитанской повязки в клубе лишился), но все же огонь не вспыхивает. И это тоже большое дело для Семака.

При нем капитан сборной дважды становился игроком года, лучшим бомбардиром. При этом нельзя сказать, что зенитовский футбол зависит только от одного Дзюбы, а вся тактика подстроена под него. Азмун в атаке не менее полезен. Барриос приносит огромную пользу в центре. Ракицкий явно не последний человек в коллективе. И о застывшей схеме трудно говорить, когда Семак экспериментирует на сборах и по ходу сезона двигает детали, выискивая оптимальное сочетание. Найденный в итоге вариант 4−4−2 со свободными вингерами, пожалуй, лучше всего подходит и Венделу, и Малкому, и Кузяеву.

Да, можно говорить, что состав «Зенита» постарел и требует перезагрузки, но это если не углубляться в детали. А если открыть данные, то окажется, что Ракицкому и Ловрену по 31 году — отличный возраст для защитников. 37-летний Жирков уже чаще выходит на замены, как и 31-летний Ерохин. Да и для Дзюбы 32 года — некритичный возраст. Пару лет на высоком уровне еще вполне можно провести. Остальным же полевым игрокам далеко до тридцати: Мостовому, Венделу — 23, Малкому — 24, Караваеву — 25, Азмуну — 26, Дугласу Сантосу, Чистякову, Барриосу, Сутормину — 27, Кузяеву — 28.

Аршавин и «Лейпциг»

Состав вполне подходит для эволюционного, а не революционного развития. Ему не требуется какая-то мощная чистка, а лишь точечное усиление. Плюс какая-то свежая кровь, чтобы жизнь била ключом не только в РПЛ, но и в Лиге чемпионов.

Противникам же Семака могу напомнить, к чему привело приглашение двух предыдущих зарубежных специалистов. Мирча Луческу, триумфально разобравшийся в этом сезоне с «Шахтером» в украинском первенстве во главе киевского «Динамо», в «Зените» славы не снискал. А Манчини вообще провалился, разругавшись с Дзюбой и финишировав на пятом месте. Так что хейтерам, жаждущим крови и считающим, что без российского специалиста точно станет лучше, я бы советовал обратиться к совсем недавней истории. И подумать, не приведет ли смена к новым проблемам и уходу с лидирующих позиций.

При этом «Зенит» совершенно точно будет меняться. Хотя бы потому, что клуб совсем недавно покинул спортивный директор Хавьер Рибалта. Самый интригующий вопрос сейчас — кто займет освободившуюся вакансию. По логике и многочисленным инсайдам — Андрей Аршавин, но он зимой говорил, что пока не готов, да и метит изначально на уровень повыше. При этом высказывается интересно и остро. Скажем, на днях заявил, что делать дорогие покупки для «Зенита» неправильно, а надо принять модель «Лейпцига» и выращивать звезд.

Что ж, доверят ли Аршавину определять стратегию — мы узнаем совсем скоро. После смены спортивного директора лето в любом случае ожидается для клуба интересным.

Пока же можно праздновать. С заслуженным хет-триком, «Зенит»!