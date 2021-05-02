«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?
После победы над «Локомотивом» (6:1)
После победы над «Локомотивом» (6:1)
Три года назад «Локомотив» стал чемпионом, обыграв в 29-м туре «Зенит» — 1:0. Питерцы в том сезоне с мощным составом и Роберто Манчини заняли лишь пятое место. Кто тогда мог подумать, что к лету 2021-го мы будем говорить о
Разговоры про админресурс — в пользу бедных. Есть разве хоть у
Неделю назад риторика владельца «Спартака» была уже совсем другой: «Буду болеть за “Зенит” в матче с “Локо”. Пусть Питер становится чемпионом — мы не заслужили титул, как и все остальные».
Это действительно так. И это доказали в том числе и очные встречи с претендентами. Шесть очков взяты у ЦСКА. По четыре — у «Локомотива» и «Спартака». Без шансов, без вопросов.
Для признания общественности, думаю, команде Сергей Семака было очень важно сделать последний шаг именно против ближайшего преследователя. Весеннего возмутителя спокойствия, одержавшего 11 побед подряд. И
Так силен «Зенит» или так слабы конкуренты? Двух мнений быть не может — российский чемпионат ослаб, а уровень сопротивления упал. Это понятно по звучности имен: «Зениту» не противостоят «Анжи» с Это’О и Диарра, ЦСКА с Вагнером и Думбьей, «Динамо» с Вальбуэна и Кураньи или «Спартак» с Фернанду и Луизом Адриану. А выступления наших клубов в еврокубках подтверждают — РПЛ сделала большой шаг назад.
Но ценность золотых медалей в глазах болельщиков
При этом понятно, что амбиции руководителей клуба простираются за пределы РПЛ. И это ложка дегтя в чемпионской бочке меда. Выступления в ЛЧ сидят занозой. И, наверное, даже не столько результаты, сколько уровень футбола. Даже дома «Зенит» не смог навязывать свою волю «Брюгге». Это болезненно бьет по самолюбию и неминуемо порождает разговоры о работе Сергея Семака.
Ведь после празднований возникнет вопрос: что дальше? На мой взгляд, Семак явно не исчерпал еще своего кредита доверия. Три золота подряд — слишком серьезный результат даже при нынешнем уровне конкуренции, чтобы от него просто так отмахнуться.
У российского специалиста есть явные козыри. Он настолько порядочная личность, что пользуется уважением у всех. Даже строгие армейские фанаты скандировали: «Эй, Семак, давай забей», когда Сергей уже играл против их команды. И приняли в том числе переход к принципиальному сопернику — «Зениту». Порой человеческое отношение выше клубных пристрастий.
Так же Сергея Богдановича уважают и футболисты, что позволило из разношерстной компании сколотить единый коллектив. У питерских игроков высокие амбиции, но наружу скандалы не выплескиваются. Даже с непростым Дзюбой хотя порой и искрит (Артем делает намеки, что тактика в ЛЧ могла быть более смелой, а физически в сборной он чувствует себя лучше, да и капитанской повязки в клубе лишился), но все же огонь не вспыхивает. И это тоже большое дело для Семака.
При нем капитан сборной дважды становился игроком года, лучшим бомбардиром. При этом нельзя сказать, что зенитовский футбол зависит только от одного Дзюбы, а вся тактика подстроена под него. Азмун в атаке не менее полезен. Барриос приносит огромную пользу в центре. Ракицкий явно не последний человек в коллективе. И о застывшей схеме трудно говорить, когда Семак экспериментирует на сборах и по ходу сезона двигает детали, выискивая оптимальное сочетание. Найденный в итоге вариант 4−4−2 со свободными вингерами, пожалуй, лучше всего подходит и Венделу, и Малкому, и Кузяеву.
Да, можно говорить, что состав «Зенита» постарел и требует перезагрузки, но это если не углубляться в детали. А если открыть данные, то окажется, что Ракицкому и Ловрену по 31 году — отличный возраст для защитников. 37-летний Жирков уже чаще выходит на замены, как и 31-летний Ерохин. Да и для Дзюбы 32 года — некритичный возраст. Пару лет на высоком уровне еще вполне можно провести. Остальным же полевым игрокам далеко до тридцати: Мостовому, Венделу — 23, Малкому — 24, Караваеву — 25, Азмуну — 26, Дугласу Сантосу, Чистякову, Барриосу, Сутормину — 27, Кузяеву — 28.
Состав вполне подходит для эволюционного, а не революционного развития. Ему не требуется
Противникам же Семака могу напомнить, к чему привело приглашение двух предыдущих зарубежных специалистов. Мирча Луческу, триумфально разобравшийся в этом сезоне с «Шахтером» в украинском первенстве во главе киевского «Динамо», в «Зените» славы не снискал. А Манчини вообще провалился, разругавшись с Дзюбой и финишировав на пятом месте. Так что хейтерам, жаждущим крови и считающим, что без российского специалиста точно станет лучше, я бы советовал обратиться к совсем недавней истории. И подумать, не приведет ли смена к новым проблемам и уходу с лидирующих позиций.
При этом «Зенит» совершенно точно будет меняться. Хотя бы потому, что клуб совсем недавно покинул спортивный директор Хавьер Рибалта. Самый интригующий вопрос сейчас — кто займет освободившуюся вакансию. По логике и многочисленным инсайдам — Андрей Аршавин, но он зимой говорил, что пока не готов, да и метит изначально на уровень повыше. При этом высказывается интересно и остро. Скажем, на днях заявил, что делать дорогие покупки для «Зенита» неправильно, а надо принять модель «Лейпцига» и выращивать звезд.
Что ж, доверят ли Аршавину определять стратегию — мы узнаем совсем скоро. После смены спортивного директора лето в любом случае ожидается для клуба интересным.
Пока же можно праздновать. С заслуженным
Константин Алексеев