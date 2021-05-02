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2 мая, источник: Чемпионат.com

Капелло прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

Известный итальянский тренер, бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал завоевание «Зенитом» чемпионства.

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«Очень рад за “Зенит” и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он все время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Зенит
6:1
Первый тайм: 3:0
Локомотив
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