Капелло прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России

«Очень рад за “Зенит” и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он все время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.