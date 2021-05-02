Капелло прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России
Известный итальянский тренер, бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал завоевание «Зенитом» чемпионства.
Известный итальянский тренер, бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал завоевание «Зенитом» чемпионства.
«Очень рад за “Зенит” и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он все время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 28-го тура Российской