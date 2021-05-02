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2 мая, источник: Sport24

Дзюба получил золотую медаль в костюме Дэдпула

Нападающий Артем Дзюба после победы «Зенита» в чемпионате России получил золотую медаль в костюме Дэдпула.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Получив медаль, 32-летний форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, передает корреспондент Sport24 Владимир Колос.

Сегодня, 2 мая, «Зенит» разгромил на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» выиграл чемпионат России в 7-й раз, обойдя ЦСКА по этому показателю. Для Дзюбы это третье чемпионство.

Зенит
6:1
Первый тайм: 3:0
Локомотив
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