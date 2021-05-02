Дзюба получил золотую медаль в костюме Дэдпула
Нападающий Артем Дзюба после победы «Зенита» в чемпионате России получил золотую медаль в костюме Дэдпула.
Нападающий Артем Дзюба после победы «Зенита» в чемпионате России получил золотую медаль в костюме Дэдпула.
Получив медаль, 32-летний форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, передает корреспондент Sport24 Владимир Колос.
Сегодня, 2 мая, «Зенит» разгромил на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.
«Зенит» выиграл чемпионат России в 7-й раз, обойдя ЦСКА по этому показателю. Для Дзюбы это третье чемпионство.