Дзюба получил золотую медаль в костюме Дэдпула

Получив медаль, 32-летний форвард отдал ее своему сыну, который в этот момент был рядом с ним, передает корреспондент Sport24 Владимир Колос.

Сегодня, 2 мая, «Зенит» разгромил на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.