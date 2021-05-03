«Вы отстой». Дерби ЦСКА и «Спартака» продолжилось из-за «конюшни» и «фаталити»
Через неделю после матча стало известно об обращении армейцев по твитам
Через неделю после матча стало известно об обращении армейцев по твитам
«Спартак» победил ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ — 1:0 в воскресенье, 25 апреля. После игры в Twitter
Одно из них — с эпизодом из видеоигры Mortal Kombat, выбранной спартаковцами темой этого дерби. До матча вышел анонс, после него — «фаталити». Персонаж Гладиатор добил Мотаро — кентавра. Закадровые слова из самой игры: It’s official — you suck (цензурный перевод с английского может быть таким: это официально, вы — отстой). Подпись в соцсетях
Еще один твит «Спартака»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».
Здесь сотрудник
Как стало известно «СЭ», армейский клуб направил в РФС на имя генерального секретаря Александра Алаева просьбу инициировать обращение в комитет по этике по поводу двух сообщений в Twitter «Спартака».
О ролике из Ultimate Mortal Kombat 3 в письме
Также обращается внимание на последующую публикацию «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».
«Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды. Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений. Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», — говорится в письме ЦСКА в РФС.
«Не понимаю, зачем ЦСКА вернулся к событиям вокруг прошедшего неделю назад матча, тем самым лишь привлекая дополнительное внимание к нашей работе, — сказал в комментарии для «СЭ» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
Об эпизоде из видеоигры он заметил: «Твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы как раз-таки: “Официально! Вы — отстой”. Также вторую часть фразы можно перевести как “это провал”. Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже
Про твит о «конюшне» Фетисов добавил: «Мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы “По коням”, маскота клуба в виде коня, объявления на матчах “поскакали” и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов “кони, вперед”. Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА».