Разгром и титул. «Зенит» первым в истории выиграл Российскую премьер-лигу три раза подряд
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской
«Зенит» стал первым клубом, которому удалось выиграть Российскую
«Зенит» под руководством Сергея Семака дважды не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, набрав в сумме восемь очков в 12 играх. «Семак, безусловно, растет как тренер, сейчас очень важно, чтобы он зарекомендовал себя на международной арене, тем более что для этого есть все возможности, именно этого ждет весь российский футбол», — сказал ТАСС бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.
Капитан «Зенита» Артем Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил, что команде пора показать себя в Лиге чемпионов. «Хотелось бы, чтобы сохранили костяк, не хочется расставаться, когда уже все гаечки притерлись. Пора бы уже показать себя в Лиге чемпионов», — сказал футболист.
«Зенит» является победителем чемпионата и Кубка СССР, четырехкратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка Российской
По мнению четырехкратного чемпиона России в составе «Зенита» Вячеслава Малафеева, соперники не доставили хлопот
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что в России у клуба из
Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил, что победа в чемпионате была непростой и что «Зенит» не был на голову выше соперников. В этом сезоне «Зенит» обеспечил чемпионство за два тура до окончания турнира, в прошлом году питерцам удалось это сделать за четыре тура до конца, а в сезоне-2018/19 — за три.
«Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и проявлял лучшие качества, — сказал ТАСС главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком».
В другом матче тура в воскресенье «Тамбов» на выезде проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и потреял шансы на сохранение прописки в Российской
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС, что в следующем сезоне клуб не будет выступать ни в ФНЛ, ни в Профессиональной футбольной лиге. «Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно, — сказал Худяков. — Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история “Тамбова”».
«Тамбов»
В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. 14 апреля арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба «Тамбов», размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.
Подмосковные «Химки» одержали вторую победу подряд в чемпионате, в воскресенье подопечные Игоря Черевченко обыграли дома «Урал» со счетом 1:0. С 15-й минуты екатеринбургский клуб играл в большинстве — главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику «Химок» Александру Трошечкину. Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство игрой команды в последних матчах. «Лично я недоволен нашей игрой и недоволен тем, как мы последние игры проводим, считаю, что арбитр справился с судейством, оно было нормальным, никаких претензий у меня нет», — сообщил Иванов ТАСС.
«Урал» не может выиграть на протяжении четырех игр в РПЛ и с 31 очком после 28 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Эта позиция гарантирует клубу участие в следующем розыгрыше РПЛ. Отрыв от идущего 13-м «Арсенала» составляет восемь очков.