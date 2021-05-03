Разгром и титул. «Зенит» первым в истории выиграл Российскую премьер-лигу три раза подряд

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Хет-триком в матче отметился Сердар Азмун, дублем — Артем Дзюба, еще один мяч на счету Малкома, у гостей отличился Камано. «Зенит» набрал 61 очко в 28 играх и за два тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Идущий вторым «Локомотив» имеет в активе 52 очка, занимающий третье место московский «Спартак» — 50 при игре в запасе. Красно-белые в понедельник на выезде сыграют против тульского «Арсенала».

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«Зенит» стал первым клубом, которому удалось выиграть Российскую премьер-лигу три раза подряд. РПЛ была основана в 2001 году, по два раза подряд турнир выигрывали московский ЦСКА, казанский «Рубин» и «Зенит». Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России, клуб вышел на чистое второе место по количеству титулов, обойдя московский ЦСКА (шесть чемпионств), чаще выигрывал только «Спартак» (10). Также «Зенит» стал первым клубом после «Спартака», который выиграл чемпионат России три раза подряд, красно-белые были чемпионами с 1992 по 1994 год и с 1996-го по 2001-й. Победа в чемпионате позволит «Зениту» выступить в групповом этапе следующего сезона Лиги чемпионов.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 28, 2.05.2021, 19:00 Зенит 6 Локомотив 1

«Зенит» под руководством Сергея Семака дважды не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, набрав в сумме восемь очков в 12 играх. «Семак, безусловно, растет как тренер, сейчас очень важно, чтобы он зарекомендовал себя на международной арене, тем более что для этого есть все возможности, именно этого ждет весь российский футбол», — сказал ТАСС бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Капитан «Зенита» Артем Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил, что команде пора показать себя в Лиге чемпионов. «Хотелось бы, чтобы сохранили костяк, не хочется расставаться, когда уже все гаечки притерлись. Пора бы уже показать себя в Лиге чемпионов», — сказал футболист.

«Зенит» является победителем чемпионата и Кубка СССР, четырехкратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка Российской премьер-лиги. В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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У «Зенита» нет конкурентов в России

По мнению четырехкратного чемпиона России в составе «Зенита» Вячеслава Малафеева, соперники не доставили хлопот сине-бело-голубым. «Зенит» провел чемпионат очень мощно, соперники не доставили много хлопот «Зениту» в этом сезоне, хотя, конечно, были ситуации, где и «Зенит» оступался, но стабильность — это признак мастерства, это позволяет команде становиться чемпионом, — сказал Малафеев ТАСС. — Нужно порадоваться за «Зенит», который в третий раз подряд стал чемпионом.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что в России у клуба из Санкт-Петербурга нет конкурентов. «Конечно, это заслуженная победа, я уже говорил перед игрой, что “Зенит” — единственная команда, способная бороться за чемпионство, — сказал Петржела. — Тех, кто может составить ему конкуренцию, в России нет. За счет чего “Зениту” удается побеждать? Сильная команда, хороший тренер, хорошее руководство, болельщики — супер».

Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил, что победа в чемпионате была непростой и что «Зенит» не был на голову выше соперников. В этом сезоне «Зенит» обеспечил чемпионство за два тура до окончания турнира, в прошлом году питерцам удалось это сделать за четыре тура до конца, а в сезоне-2018/19 — за три.

Семаку 45 лет, он возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством команда из Санкт-Петербурга трижды стала чемпионом России. По количеству чемпионских титулов в качестве тренера специалист сравнялся с Юрием Семиным, который трижды выигрывал чемпионат России с «Локомотивом», и Леонидом Слуцким, выигравшим три титула с ЦСКА. Чаще чемпионами России становились Олег Романцев (8) и Газзаев (4).

«Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и проявлял лучшие качества, — сказал ТАСС главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 28, 2.05.2021, 16:30 Ростов 2 Тамбов 0

«Тамбов» вылетел из РПЛ, «Крылья» — вернулись

В другом матче тура в воскресенье «Тамбов» на выезде проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и потреял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге. Тамбовчане с 13 очками после 28 игр занимают последнее место в турнирной таблице, отставание от идущего 14-м волгоградского «Ротора» составляет восемь очков за два тура до окончания турнира. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют в переходных матчах за право сохранить прописку в элите с четвертой и третьей командами Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно. В воскресенье самарские «Крылья Советов» досрочно гарантировали себе выход из ФНЛ в РПЛ.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС, что в следующем сезоне клуб не будет выступать ни в ФНЛ, ни в Профессиональной футбольной лиге. «Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно, — сказал Худяков. — Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история “Тамбова”».

«Тамбов» из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля — за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился — ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств «Тамбову», которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. 14 апреля арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба «Тамбов», размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 28, 2.05.2021, 14:00 Химки 1 Урал 0

Подмосковные «Химки» одержали вторую победу подряд в чемпионате, в воскресенье подопечные Игоря Черевченко обыграли дома «Урал» со счетом 1:0. С 15-й минуты екатеринбургский клуб играл в большинстве — главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику «Химок» Александру Трошечкину. Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство игрой команды в последних матчах. «Лично я недоволен нашей игрой и недоволен тем, как мы последние игры проводим, считаю, что арбитр справился с судейством, оно было нормальным, никаких претензий у меня нет», — сообщил Иванов ТАСС.