«Локомотив» призвал прояснить ситуацию с болельщиками команды на матче с «Зенитом»

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Встреча прошла в воскресенье в Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 6:1. По итогам матча петербургский клуб досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России. В заявлении «Локомотива» отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время матча были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

«Обращаем внимание руководства Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза на ситуацию, возникшую в период проведения матча, — говорится в заявлении. — Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион “Газпром-Арена” и “Зенит” совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов».

В заявлении «Локомотива» отмечается, что для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). Кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива». Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена, служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

«Локомотив» отмечает, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой. Клуб указал на «абсолютно вопиющее отношение к болельщикам “Локомотива” после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка». «По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены, — говорится в заявлении. — Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми».