Гендиректор «Зенита» прокомментировал победу в чемпионате России по футболу

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В воскресенье «Зенит» выиграл у «Локомотива» со счетом 6:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выиграть один раз трудно, повторить еще сложнее, а выиграть три раза подряд в современном футболе очень и очень редкое явление. Мы знаем, что такие клубы, как “Бавария”, “Ювентус” выигрывали по восемь-девять раз, “Спартак” в 90-е годы выигрывал пять раз подряд, но это было другое время, другой футбол, другой набор футболистов, другая конкуренция, — сказал Медведев. — Поэтому я горд за весь наш клуб, за нашу команду, за всех, кто делает свою работу вне зависимости от того, в поле или вне его. Думаю, что наши многомиллионные болельщики в Санкт-Петербурге и по всей стране будут сегодня искренне радоваться нашему успеху».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 28, 2.05.2021, 19:00 Зенит 6 Локомотив 1

«Крупная победа над “Локомотивом” — это целый ряд факторов. Это и план на игру, и его исполнение, и творчество, и дисциплина, самоотверженность и, самое главное, жажда победы. Предыдущие два раза мы становились чемпионами на выезде, а стать чемпионами перед своей публикой, на своем родном стадионе это особое чувство, особая радость», — добавил он.

Медведев надеется, что по сравнению с прошлым сезоном «Зенит» гораздо лучше выступит в Лиге чемпионов.