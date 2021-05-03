Российская премьер-лига проведет проверку по поводу заявления «Локомотива» по болельщикам

ТАСС, 3 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз намерены провести проверку по поводу заявления «Локомотива» о применении мер в отношении болельщиков гостевой команды во время матча чемпионата России с «Зенитом». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.