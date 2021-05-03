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11:40 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига проведет проверку по поводу заявления «Локомотива» по болельщикам

ТАСС, 3 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз намерены провести проверку по поводу заявления «Локомотива» о применении мер в отношении болельщиков гостевой команды во время матча чемпионата России с «Зенитом». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

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Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» завершился победой хозяев со счетом 6:1, которые стали семикратными чемпионами России.

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления “Локомотива” о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ “Зенит” — “Локомотив”», — сказано в заявлении.

Зенит
6:1
Первый тайм: 3:0
Локомотив
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