Российская премьер-лига проведет проверку по поводу заявления «Локомотива» по болельщикам

Футбол, Премьер-лига, Тур 282.05.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 39793 зрителя
|Сергей Семак
|Марко Николич
|Артем Дзюба
|19′
|Франсуа Камано
|56′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Ярослав Ракицкий)
|39′
|Сердар Азмун
|45+2′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком)
|46′
|Артем Дзюба
|51′
|Филипе Силва Малком(Артем Дзюба)
|67′
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Дмитрий Чистяков
|3
|Пабло
45+1′
|3
|Дуглас Сантос
|31
|Мачей Рыбус
|15
|Вячеслав Караваев
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Гжегож Крыховяк
22′
|22
|Артем Дзюба
|94
|Дмитрий Рыбчинский
87′
|44
|Ярослав Ракицкий
36′71′
|14
|Ведран Чорлука
83′
|4
|Данил Круговой
|4
|Виталий Лысцов
|14
|Далер Кузяев
69′81′
|17
|Рифат Жемалетдинов
58′
|17
|Андрей Мостовой
|11
|Антон Миранчук
61′
|20
|Маркус Валле да Силва Вендел
13′
|76
|Максим Мухин
38′46′
|11
|Себастьян Дриусси
|20
|Владислав Игнатьев
|7
|Сердар Азмун
70′
|9
|Федор Смолов
65′
|27
|Магомед Оздоев
|29
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|8
|Филипе Силва Малком
81′
|25
|Франсуа Камано
58′
|19
|Алексей Сутормин
|88
|Виталий Лисакович
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|13
|Удары в створ
|5
|2
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)