Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

«Хочу поздравить “Зенит” с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — сказал Манчини.

2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали премьер-лиги. Роберто Манчини тренировал «Зенит» всего один год: с лета 2017 по май 2018 года (Гоша Чернов).