Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.
«Хочу поздравить “Зенит” с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — сказал Манчини.
2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали