МВД: Организационные меры на игре «Зенит» — «Локомотив» позволили обеспечить правопорядок

Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив», прошедший в воскресенье, завершился победой хозяев со счетом 6:1, они стали семикратными чемпионами страны.
«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — сказали в управлении.
Охрану общественного порядка и безопасности при проведении матча совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие
По официальным данным, на трибунах во время матча 2 мая присутствовало более 39 тыс. болельщиков.
Ранее «Локомотив» опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал футбольные власти страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению во время матча с «Зенитом». В заявлении отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время встречи были предприняты чрезмерные ограничительные меры.
Как указал клуб, для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). «Локомотив» также отметил, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.
Московский клуб указал на «абсолютно вопиющее отношение к болельщикам “Локомотива” после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка», когда «по необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены». Это привело к опозданиям на самолеты и поезда.