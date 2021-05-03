Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
12«Зенит» — чемпион!
12:15 (мск), источник: ТАСС

МВД: Организационные меры на игре «Зенит» — «Локомотив» позволили обеспечить правопорядок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Организационные меры, принятые полицией на матче петербургского «Зенита» с московским «Локомотивом» 2 мая, позволили обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив», прошедший в воскресенье, завершился победой хозяев со счетом 6:1, они стали семикратными чемпионами страны.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — сказали в управлении.

Охрану общественного порядка и безопасности при проведении матча совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, сообщили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. «Серьезных нарушений общественного порядка в период проведения матча не допущено», — отметили в службе.

По официальным данным, на трибунах во время матча 2 мая присутствовало более 39 тыс. болельщиков.

Жалобы болельщиков

Ранее «Локомотив» опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал футбольные власти страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению во время матча с «Зенитом». В заявлении отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время встречи были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

Как указал клуб, для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). «Локомотив» также отметил, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.

Московский клуб указал на «абсолютно вопиющее отношение к болельщикам “Локомотива” после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка», когда «по необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены». Это привело к опозданиям на самолеты и поезда.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Зенит» первым в истории выиграл РПЛ три раза подряд
Конте выиграл четвертое скудетто в карьере
Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Старт карьеры Мазепина в Ф-1 - это провал. Давайте без полутонов
Клуб Черышева уволил главного тренера
Совета директоров «Спартака» пополнили два новых члена
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь