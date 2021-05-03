МВД: Организационные меры на игре «Зенит» — «Локомотив» позволили обеспечить правопорядок

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Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив», прошедший в воскресенье, завершился победой хозяев со счетом 6:1, они стали семикратными чемпионами страны.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — сказали в управлении.

Охрану общественного порядка и безопасности при проведении матча совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, сообщили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. «Серьезных нарушений общественного порядка в период проведения матча не допущено», — отметили в службе.

По официальным данным, на трибунах во время матча 2 мая присутствовало более 39 тыс. болельщиков.

Жалобы болельщиков

Ранее «Локомотив» опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал футбольные власти страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению во время матча с «Зенитом». В заявлении отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время встречи были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

Как указал клуб, для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). «Локомотив» также отметил, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение — выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.